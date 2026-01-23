В Монголии проходил Национальный чемпионат по тяжелой атлетике

CentralAsia (MNG) - 21 января 2026 года в Монгольском дворце борьбы стартовал Национальный чемпионат по тяжелой атлетике среди взрослых, являющийся частью Монгольского спортивного фестиваля.

В двухдневных соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из спортивных комитетов и клубов Улан-Батора, а также аймаков Орхон, Дархан-Уул, Хэнтий и Архангай. Соревнования прошли в восьми весовых категориях для мужчин и женщин. Это 72-й чемпионат страны среди мужчин и 22-й среди женщин, при этом соревнования откроются в самых легких весовых категориях.

Чемпионат начался с соревнований в весовой категории до 48 кг среди женщин, где выступили девять спортсменок. Международная чемпионка Тунгалаг Б. завоевала золотую медаль, подняв 52 кг в рывке, 61 кг в толчке и в сумме 113 кг, обеспечив себе восьмой национальный титул на юношеских, юниорских и взрослых национальных чемпионатах.

Тем временем, после недавнего общего собрания Монгольская федерация тяжелой атлетики начала функционировать в новой организационной структуре. В ходе этого собрания были избраны президент федерации, генеральный секретарь и главный тренер.

