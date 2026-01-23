В Монголии запущена электронная система «единого окна» для экспорта

CentralAsia (MNG) - С прошлого года Организация по защите растений Монголии оцифровала услуги по сертификации и уведомлению растений, растительного сырья и продукции, а также внедрила электронную систему «единого окна» для экспорта. Об этом сообщается на официальной странице Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности в Facebook.

В рамках расширения внешнего сотрудничества достигнуты соглашения с Узбекистаном, подписано трехстороннее соглашение с Китаем и Россией, а также ведутся работы по заключению трех протоколов о карантине с Китаем.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности сообщило, что во время визита вице-министра Нямжава Баасансурэна в Организацию была запрошена поддержка внедрения электронной системы сертификации ePhyto, выдачи сертификатов реэкспорта, а также разработки и утверждения пяти нормативных актов, регулирующих применение Закона о фитосанитарном контроле и Закона о защите растений.

В прошлом году была создана Организация по защите растений Монголии, состоящая из трех подразделений и 19 сотрудников. Она проводит обследования распространения и ущерба, наносимого вредными организмами на сельскохозяйственных угодьях центрального региона, а также мониторинг профилактики и борьбы с болезнями и вредителями плодовых и ягодных культур. На сегодняшний день выдано 5468 карантинных свидетельств и уведомлений на растения и растительное сырье и продукты, а также адаптировано и утверждено для национального использования 20 международных стандартов.

