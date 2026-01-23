Монголия и Турция сотрудничают в проведении археологических исследований в долине реки Туул

CentralAsia (MNG) - Национальный центр культурного наследия при Министерстве культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с Турецким институтом археологии и культурного наследия о сотрудничестве в области археологии и культурного наследия. Меморандум о взаимопонимании был подписан директором Национального центра культурного наследия д-ром Энхбатом Галбадрахом и президентом Турецкого государственного института археологии и культурного наследия профессором д-ром Шабаном Доганом. Об этом сообщается на официальной странице Министерства культуры, спорта, туризма и молодеж в Facebook.

Согласно данным Национального центра культурного наследия, меморандум предусматривает реализацию совместного проекта на древних памятниках периода Тюркского каганата в долине реки Туул, с акцентом на этноархеологию, изменение климата, сохранение и защиту недвижимого исторического и культурного наследия, а также управление рисками.

Проект планируется реализовать в течение пяти лет и будет включать в себя соответствующие профессиональные учреждения Монголии в областях истории, археологии, этнологии, лингвистики и естественных наук, а также органы местного самоуправления.

В рамках проекта стороны будут проводить совместные археологические и научные исследования и создавать консолидированную базу данных результатов исследований. Соглашение также предусматривает взаимное использование результатов исследований, способствует обмену академическими и профессиональными экспертами, поддерживает организацию учебных курсов, семинаров и научных конференций в области археологии и культурного наследия, а также подготовку совместных публикаций.

Ожидается, что результаты совместных исследований позволят оценить условия сохранения и защиты объектов культурного наследия в долине реки Туул, разработать меры реагирования для смягчения последствий изменения климата, расширить двустороннее сотрудничество в области археологических исследований и исследований культурного наследия, укрепить академическое сотрудничество, разработать передовые методы защиты наследия и повысить осведомленность общественности о культурном наследии.

