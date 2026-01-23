В Кремле прошли переговоры Путина с представителями Трампа. Они продолжались более трех часов

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом

CentralAsia (CA) - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, их встреча продолжалась более трех с половиной часов, передает «Би-би-си».

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, представители США поделились с Владимиром Путиным «своими впечатлениями и оценками» от встречи Трампа с Зеленским в Давосе, а также от других прошедших в декабре и январе встреч — «во Флориде и ряде европейских столиц».

Переговоры представителей США с российским президентом «были сфокусированы» на том, чтобы после получения этой информации «вместе, на двоих определить параметры дальнейших действий», заявил Ушаков. По его словам, следующим шагом в этом направлении, который сторонам удалось согласовать, стало первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, которое состоится 23 января в Абу-Даби.

Российская делегация уже сформирована, получила от Путина «конкретные инструкции» и в ближайшее время вылетит в Абу-Даби, заявил Юрий Ушаков. В ее состав вошли «представители руководства Минобороны» во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.

Кроме того, в Абу-Даби пройдет встреча Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева как руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Переговоры в Кремле «были исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными», уверял журналистов Ушаков.

При этом Москва на встрече вновь констатировала, что «без решения территориального вопроса» рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта не стоит, добавил помощник президента России. «Пока этого нет, Россия продолжит добиваться поставленных в ходе СВО целей», — добавил он.

Ушаков заявил, что на встрече обсуждались также инициатива Трампа по созданию «совета мира», ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии.

По его словам, Москва предложила направить в бюджет «совета мира» 1 млрд долларов из замороженных в США российских активов. «Остальные средства из замороженных США российских резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий — уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — добавил Ушаков.

Белый дом итоги встречи в Кремле пока не комментировал.

Дональд Трамп по пути из Давоса в США лишь заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что Путин и Зеленский сказали ему, что хотят договориться и закончить войну.

Самолет с американской делегацией в четверг вечером приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Вскоре после 11 вечера по местному времени Кремль объявил, что встреча американцев с Путиным началась.

С российской стороны, помимо президента, во встрече участвуют его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию, кроме Уиткоффа и Кушнера, вошел еще один человек, о котором в этом контексте ранее не упоминалось, — комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Нынешний визит Уиткоффа и Кушнера в Москву — первый в этом году. В последний раз они прилетали к Путину в декабре прошлого года. До этого Уиткоффа пять раз принимали в Москве одного.

В четверг в Давосе прошла и встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер ранее заявлял, что не уверен, поедет ли он в Швейцарию, поскольку главным пунктом повестки Трампа будет Гренландия, а не Украина. По информации Financial Times, из-за разногласий Трампа с европейскими лидерами, в частности, было отложено подписание «плана процветания» Украины.

Предметных заявлений по итогам встречи Трампа с Зеленским сделано не было.

Зеленский после встречи лаконично рассказал в соцсетях, что обсуждал с Трампом ход работы над мирным соглашением, а также помощь США украинской ПВО. Позже он добавил — так же, в соцсетях — что возвращается из Давоса с некими договоренностями о новом пакете помощи для ПВО, но не уточнил, с кем эти договоренности достигнуты.

«Думаю, встреча с Зеленским прошла хорошо. Процесс продолжается. Посмотрим. Завтра мы встречаемся с Россией, с президентом Путиным. Все хотят, чтобы война закончилась», — заявил, в свою очередь, Трамп.

После встречи с Трампом Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме, где раскритиковал нерешительность Европы и призвал «остановить этот День сурка».

«В Европе идут бесконечные внутренние споры. И очень много недосказанности, неопределенности, которые мешают Европе бороться с Россией. Мы говорим о лидерах партий, движениях, сообществах. Они борются друг с другом, вместо того, чтобы остановить Россию. Россию, которая приносит разрушение всем», — заявил он.

Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Эти переговоры «на техническом уровне» должны начаться в Абу-Даби в пятницу и продолжаться два дня.

«Это лучше, чем не иметь никакого диалога», — отметил президент Украины.

Как заявил Зеленский, в состав украинской делегации войдут пять человек: Умеров, руководитель президентского офиса Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

О том, что в Абу-Даби пройдут переговоры на уровне рабочих групп, утром в четверг также сообщал Уиткофф. Анонсируя эту встречу, он заявил, что переговоры по окончанию войны, по его мнению, достигли значительного прогресса и фактически свелись к обсуждению «буквально одного вопроса». Какого именно — Уиткофф не уточнил.

В беседе с журналистами в Давосе Зеленский рассказал, что документ о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов для Украины полностью готов, однако договоренностей о контроле над территориями пока достичь не удалось.

Москва настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, даже из тех ее частей, которые не удалось оккупировать российским войскам. Украина считает это неприемлемым.

В ноябре в Абу-Даби прошли консультации министра армии США Дэна Дрисколла с российскими представителями. Как сообщали СМИ, украинская делегация во главе с Будановым тогда контактировала и с российской, и с американской делегацией.