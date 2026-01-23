Прогноз дзуда на январь в Монголии

CentralAsia (MNG) - Институт гидрометеорологии, исследований окружающей среды и информации разработал прогноз на январь 2026 года для дзуда на основе наземных наблюдений и спутниковых данных, включая данные о засухе, летней засухе, зимне-весенней вместимости пастбищ в 2025-2026 годах, урожайности пастбищ, температуре воздуха, отклонении количества осадков от среднего значения, глубине снега, а также прогнозах температуры воздуха и осадков в январе.

Согласно январскому прогнозу дзуда, зимовка скота будет крайне сложной на 3% общей площади, сложной на 17%, умеренной на 38%, слегка сложной на 26% и несложной на 16%. Например, ожидается, что условия зимовки для скота станут более сложными в большинстве районов аймаков Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, а также в некоторых районах аймаков Өвөрхангай, Баянхонгор и Дундговь.

Поэтому рекомендуется уделять особое внимание районам, где зимовка скота протекает или может протекать в суровых условиях, и регулярно планировать меры реагирования, используя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы погоды, выпускаемые метеорологическими организациями, а также регулярно обновляемые прогнозы дзуда.

