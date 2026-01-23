В Казахстане на полицейских завели дело после убийства девушки сталкером, он хотел принудить ее к браку

Нурай Серикбай

CentralAsia (KZ) - В Шымкенте (городе-миллионнике на юге Казахстана) завели уголовное дело на сотрудников полиции из-за убийства 21-летней местной жительницы Нурай Серикбай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на замминистра внутренних дел Санжара Адилова.

Стражей порядка, с его слов, подозревают в халатности.

«Возбуждение уголовного дела по халатности предусматривает вовлечение в орбиту, прежде всего, тех должностных лиц, которые, исходя из своих служебных обязанностей, не приняли мер по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей по принуждению к браку, это мы сейчас видим. (...) Уволили по отрицательным основаниям тех должностных лиц, кто не принял заявление и списал номенкулатурно дело по обращению потерпевшей», — сказал Адилов.

Он добавил, что, в первую очередь, ответственность будут нести должностные лица районного управления полиции. Кроме того, правовая оценка будет дана и руководству департамента полиции города. На днях сообщалось, что начальник полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый зам Курманбек Сахов были уволены.

Нурай Серикбай была убита 11 января на одной из улиц Шымкента. На ее теле следователи насчитали несколько десятков ножевых ранений. Подозреваемый был задержан спустя два дня в 10 километрах от города и арестован. Сообщалось, что предполагаемый злоумышленник — 28-летний Шерхан Аймахан. Родные девушки говорят, что мужчина долгое время преследовал ее.

В СМИ также была информация о том, что мужчина сделал Серикбай предложение, получил отказ и похитил ее. Девушку домой вернули родственники, которые после этого обратились в полицию, однако дело по их заявлению так и не завели.

Убийство студентки получило широкий резонанс в Казахстане. О нем даже высказался президент Касым-Жомарт Токаев. На заседании Национального курултая 20 января он поручил МВД дать правовую оценку действиям шымкентских полицейских, а генпрокурору — тщательно проверить данный вопрос.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения