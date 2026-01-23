Премьер-министр Барт Де Вевер был приглашен посетить Монголию

CentralAsia (MNG) - Стороны отметили, что 2026 год знаменует собой 55-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, и это открывает важные возможности для выведения сотрудничества на новый уровень.

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил 17-ю Конференцию сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в Улан-Баторе в августе этого года, и Монгольский экономический форум, который пройдет в июне, а также пригласил премьер-министра Барта Де Вевера посетить Монголию.

Премьер-министр Барт де Вевер приветствовал приглашение и выразил готовность внимательно рассмотреть кандидатуры делегаций для участия в двух встречах. Он также выразил искреннюю заинтересованность Бельгии в расширении сотрудничества с Монголией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения