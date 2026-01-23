экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США вышли из ВОЗ, не погасив долг около $260 млн, – Bloomberg
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с неоплаченным долгом в $260 млн, сообщает Bloomberg.

Распоряжение о выходе из Всемирной организации здравоохранения президент США Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. При этом Конституция США предусматривает, что для окончательного выхода правительство должно за год уведомить организацию и полностью погасить финансовые обязательства, отмечает агентство.

В четверг, 22 января, процедура выхода была завершена — финансирование организации со стороны США прекращено, а сотрудники отозваны из всех офисов и штаб-квартиры. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, задолженность перед ВОЗ Соединенные Штаты так и не погасили.

Госсекретарь Марко Рубио и министр здравоохранения Роберт Кеннеди в совместном заявлении обвинили организацию в требованиях компенсации и подчеркнули, что Соединенные Штаты до последнего оставались «главным основателем, крупнейшим финансовым спонсором и главным защитником» ВОЗ.

Причиной выхода из организации Трамп называл действия ВОЗ во время пандемии COVID-19, «неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ» и платежи, которые, по его словам, были выше, чем у других стран.

По данным NPR, долг США за период 2024-2025 годов составляет $278 млн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com