США вышли из ВОЗ, не погасив долг около $260 млн, – Bloomberg

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с неоплаченным долгом в $260 млн, сообщает Bloomberg.

Распоряжение о выходе из Всемирной организации здравоохранения президент США Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. При этом Конституция США предусматривает, что для окончательного выхода правительство должно за год уведомить организацию и полностью погасить финансовые обязательства, отмечает агентство.

В четверг, 22 января, процедура выхода была завершена — финансирование организации со стороны США прекращено, а сотрудники отозваны из всех офисов и штаб-квартиры. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, задолженность перед ВОЗ Соединенные Штаты так и не погасили.

Госсекретарь Марко Рубио и министр здравоохранения Роберт Кеннеди в совместном заявлении обвинили организацию в требованиях компенсации и подчеркнули, что Соединенные Штаты до последнего оставались «главным основателем, крупнейшим финансовым спонсором и главным защитником» ВОЗ.

Причиной выхода из организации Трамп называл действия ВОЗ во время пандемии COVID-19, «неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ» и платежи, которые, по его словам, были выше, чем у других стран.

По данным NPR, долг США за период 2024-2025 годов составляет $278 млн.