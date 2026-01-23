экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране задержали 15 подозреваемых в связях с США и Израилем организаторов акций

CentralAsia (CA) -  Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали 15 человек, подозреваемых в организации протестов в Иране. По версии иранских властей, они действовали при поддержке разведывательных служб США и Израиля. Заявление КСИР приводит Tasnim.

По информации КСИР, задержанные участвовали в поджогах мечетей и исламских семинарий в провинции Хормозган на юге Ирана. Они также обвиняются в уничтожении государственной и частной собственности, нарушении общественного порядка, создании страха и паники в обществе и нападениях на военные объекты.

Протесты начались в Тегеране в конце декабря, после обвала национальной валюты и резкого роста цен. О подавлении акций власти Ирана объявили 21 января. В исламской республике начали конфисковывать имущество и ликвидировать бизнес поддержавших массовые протесты в стране.

