Казахстан не вносил $1 млрд при вступлении в Совет мира Трампа, – Акорда

CentralAsia (KZ) - Казахстан вступил в Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, без внесения финансового взноса, пишет госагентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является условием членства. Это право каждого участника», – отметили в пресс-службе Акорды.

Там пояснили, что если взнос в 1 млрд долларов осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить своё пребывание в совете сверх установленного трёхлетнего срока.

«Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава», – подчеркнули в Акорде.

22 января в швейцарском Давосе в ходе ежегодного Всемирного экономического форума Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира. Наряду с президентом Казахстана в церемонии приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд.

