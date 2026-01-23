Илон Маск: к 2030 году ИИ будет умнее всего человечества

CentralAsia (CA) - Искусственный интеллект (ИИ) может превзойти все человечество по уровню интеллекта уже к концу 2030 — началу 2031 года. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил американский предприниматель Илон Маск, передает Financial Express.

«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества»,— сказал Маск.

Американский предприниматель также заявил, что в будущем на планете будет больше роботов, чем людей. По его словам, «при благоприятном сценарии», ИИ и роботы помогут человеку выполнять любые необходимые задачи. «Если будут миллиарды человекоподобных роботов, а я думаю, что их будет (столько), я думаю, что у каждого на земле будет такой робот»,— сказал Илон Маск.

Компания Tesla Илона Маска производит человекоподобных роботов Optimus. Такие роботы функционируют на основе самообучающегося искусственного интеллекта и автопилота Tesla. В декабре 2023 года компания представила новое поколение человекоподобных роботов Optimus Gen 2. По словам Илона Маска, Tesla планирует подготовить серийный прототип Optimus к февралю-марту 2026 года.