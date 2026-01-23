В Давосе Мирзиёев провел переговоры с лидерами некоторых стран и крупными инвесторами

Шавкат Мирзиёев и Одиль Рено-Бассо

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего рабочего визита в швейцарский Давос встретился с лидерами некоторых государств, а также с руководителями крупных инвестиционных компаний и финансовых институтов.

В частности, как передает пресс-служба главы центральноазиатской республики, Мирзиёев провел беседы с президентами Азербайджана — Ильхамом Алиевым, Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым, Сербии — Александром Вучичем, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, руководитель Узбекистана побеседовал с министром торговли США Говардом Латником и бывшим премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе в рамках различных международных структур.

Президент Узбекистана также встретился в Давосе с представителями крупных финансовых организаций. В частности, с членом Совета директоров и старшим управляющим директором компании Blackrock Адебайо Огунлеси.

Стороны обсудили ключевые направления инвестиционного взаимодействия. Отмечается, что глава центральноазиатского государства поддержал инициативы Blackrock по вхождению в капитал ряда узбекских предприятий, формированию механизмов совместных проектов, а также привлечению международной экспертизы для улучшения инвестиционного климата в республике.

На встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо рассматривались аспекты углубления стратегического партнерства с данным финансовым институтом.

Подчеркивалось, что сотрудничество банка с Узбекистаном носит устойчивый характер, поскольку именно эта страна является крупнейшим партнером ЕБРР в Центральной Азии. Инвестиции со стороны международной организации почти достигли отметки $7 млрд. Только в прошлом году объем операций превысил $1 млрд, включая проекты по поддержке частного сектора.

Мирзиёев высоко оценил вклад ЕБРР в развитие «зеленой» энергетики, модернизацию транспортной инфраструктуры, реализацию экологических программ, реформирование финансового рынка и содействие предпринимательству.

В ходе переговоров в Давосе были обозначены приоритеты сотрудничества на текущий год. Среди них — развитие частного сектора, инфраструктура, цифровая трансформация железнодорожного транспорта и прочее. Особое внимание уделено продолжению программ по обучению молодежи и женщин современным профессиям и основам бизнеса.

Основным мероприятием, прошедшем в рамках визита в Давос, стала церемония подписания устава Совета мира, учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа. К этой организации присоединились две центральноазиатские республики — Узбекистан и Казахстан.

Как заявил Трамп, Совет будет работать в сотрудничестве с ООН и «имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных».