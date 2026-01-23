Снегопады ожидают Казахстан в ближайшие дни

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние циклон с районов Атлантики, который принесет снегопады, а в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра, прогнозирует Казгидромет.

При этом по мере продвижения циклона ожидается постепенное повышениюе температуры на большей части страны. В ночные часы в центральных, восточных регионах до -5-18, на юго-востоке до -2-7, в горных районах -7-15. В северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35.

На запад Казахстана напротив будут поступать холодные воздушные массы, которые приведут к похолоданию. Здесь в ночные часы ожидается до -15-30, а на северо-западе — до -20-35.

