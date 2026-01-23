экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Снегопады ожидают Казахстан в ближайшие дни
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние циклон с районов Атлантики, который принесет снегопады, а в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра, прогнозирует Казгидромет.

При этом по мере продвижения циклона ожидается постепенное повышениюе температуры на большей части страны. В ночные часы в центральных, восточных регионах до -5-18, на юго-востоке до -2-7, в горных районах -7-15. В северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35.

На запад Казахстана напротив будут поступать холодные воздушные массы, которые приведут к похолоданию. Здесь в ночные часы ожидается до -15-30, а на северо-западе — до -20-35.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com