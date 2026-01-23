Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распустила нижнюю палату парламента (палату представителей) 23 января. Это подготовило почву для проведения досрочных всеобщих выборов 8 февраля, пишет Nikkei Asia.

Такаити объявила о решении досрочно распустить нижнюю палату парламента страны 19 января. Отмечалось, что премьер надеется вернуть своей Либерально-демократической партии (ЛДП) большинство, утраченное по итогам предыдущих выборов 27 октября 2024 года.

Планово следующие выборы должны были пройти лишь в 2028 году. С октября 2025 года ЛДП, имеющая меньшинство и в верхней палате парламента, сохраняет власть благодаря младшему партнеру по коалиции правой Партии инноваций Японии.