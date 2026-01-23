К воскресенью в Узбекистане потеплеет

CentralAsia (UZ) - В пятницу днём и в ближайшую ночь территория Узбекистана будет оставаться под влиянием холодного антициклона, сообщил Узгидромет. Преобладающая температура воздуха днём составит 0…-3 градуса Цельсия, в ночь на 24 января — −5…−8 градусов.

Днём в субботу холодный антициклон сместится за пределы Узбекистана, и влияние холодной массы начнёт постепенно ослабевать. Дневная температура будет в пределах 0…+3 градусов.

В воскресенье ожидается уже более значительное повышение температуры воздуха. Ночные морозы ослабеют до −3…+2, днём воздух прогреется до +5…+8 градусов.

В выходные по большей части территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областям в субботу во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки (дождь, снег).

В воскресенье небольшие осадки (дождь, снег) возможны в отдельных районах Узбекистана, кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и областей Ферганской долины.

Местами возможен туман. На дорогах гололедица.

Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с.

В горных районах временами снег, лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

В столице после обильного снегопада в четверг до субботы будет без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман.

В воскресенье возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в пятницу днём составит −1…−3, в субботу ночью — −6…−8, днём — 0…+2, в воскресенье ночью — −1…+1, днём — +5…+7 градусов.