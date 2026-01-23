Трамп отозвал приглашение Канаде присоединиться к «Совету мира»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к «Совету мира». Такое решение было принято после выступления Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где премьер-министр осудил действия США по использованию экономических рычагов давления на другие страны, пишет Reuters.

Позднее Дональд Трамп опубликовал адресованное Марку Карни сообщение в соцсети Truth Social. В нем он упомянул, что Канада не сможет присоединиться «к самому престижному Совету лидеров, когда-либо созданному». Неделей ранее официальные представители офиса Карни подтвердили, что получили приглашение войти в «Совет мира» и добавили, что страна «планирует принять приглашение».

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Инициатива была одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН. Позднее Дональд Трамп объявил о расширении полномочий организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Союзники США, такие как Великобритания, Франция и Италия, заявили, что пока не будут присоединяться.