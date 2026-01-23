Четвёртая за неделю авария на железной дороге в Испании: поезд столкнулся с краном

CentralAsia (CA) - В четверг, 22 января, на юго-востоке Испании пригородный поезд столкнулся с краном, сообщает Reuters.

В результате аварии недалеко от портового города Картахена в регионе Мурсия четыре человека получили незначительные травмы, сообщили экстренные службы региона.

«Поезд не перевернулся и не сошёл с рельсов», – сообщил агентству представитель экстренных служб юго-восточного региона Мурсия.

Движение на линии между городом Картахена и посёлком Лос-Ньетос было приостановлено.

Это уже четвёртая железнодорожная авария в Испании за неделю. Самая крупная произошла 19 января – скоростной поезд сошёл с рельсов в провинции Кордова и столкнулся с другим составом. Погибли 42 человека, в том числе машинист встречного поезда.

Во вторник, 20 января, пригородный поезд сошёл с рельсов недалеко от Барселоны после того, как во время сильных дождей на путь обрушилась подпорная стена. Машинист погиб. Всего пострадали 37 человек, пятеро – в тяжёлом состоянии. Также испанские СМИ сообщали, что в кабине вместе с машинистом находились трое стажёров, которые получили серьёзные травмы и находятся в реанимации.

В тот же день ещё один поезд региональной сети сошёл с рельсов из-за камня, упавшего на путь, – в этом случае обошлось без пострадавших.

Накануне крупнейший профсоюз машинистов поездов Испании SEMAF объявил о подготовке общенациональной забастовки из-за серии аварий на железной дороге. Профсоюз намерен требовать уголовной ответственности для лиц, ответственных за обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры.