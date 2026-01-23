экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане месяц Рамазан начнется 18 февраля

CentralAsia (TJ) -  Месяц Рамазан в Таджикистане в 2026 году, по предварительным расчетам, начнется 18 февраля. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Комитете по делам религии страны, отметив, что дата совпадает с лунным календарем.

«Окончательное решение о начале месяца Рамазан будет принято на заседании Совета улемов Таджикистана в феврале. Там же будут объявлены суммы садака фитра (милостыни, которую верующие дают во время поста), закята и фидии», — отметили в Комитете.

В прошлом году Рамазан начался 1 марта.

