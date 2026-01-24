Представлена ​​форма монгольских спортсменов для зимних Олимпийских игр. Видео и Фото

Мы рады официально представить парадную и повседневную форму, в которой команда Монголии выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, — сообщает MiddleAsianNews.

Дизайнеры и портные из компании Goyol Cashmere создали одежду для спортсменов.

Вместо простого сочетания традиционной одежды с современным дизайном, эта коллекция призвана заново представить древнюю монгольскую культуру одежды — неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия — современному миру и поделиться ею на мировой арене.

Вдохновленные одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков, одного из самых могущественных периодов в истории нашей страны, модели сохраняют основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на дээл, обеспечивающий свободу движений, высокий воротник, защищающий от ветра и холода, и полностью закрытая, перекрывающаяся передняя часть, символизирующая тепло и единство. Изысканный монгольский кашемир элегантно отделан шелковой каймой, вышитой традиционными мотивами рога-угалз, что придает одежде утонченный церемониальный характер.

Используя монгольский кашемир, который издавна использовался нашими кочевыми народами для защиты от суровых зим, они создали церемониальные дээлы, отдающие дань уважения традиционной истории и культуре, а также повседневные комплекты из высококачественного кашемира, вдохновленные горнолыжными свитерами, уходящими корнями в западную горную культуру, и обогащенные мотивами монгольских юрт и кочевого образа жизни.

С помощью этих разработок они с гордостью представляют мировой спортивной арене стойкость, мудрость и воинственный дух, закаленные за тысячи лет монголами, которые пережили вечные зимы в высокогорьях Центральной Азии.

