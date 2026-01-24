Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был приглашен посетить Монголию

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр встретились в Давосе.

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав встретился с Тони Блэром, основателем Института глобальных перемен имени Тони Блэра и бывшим премьер-министром Великобритании.

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил политику и деятельность правительства, а также План развития Монголии на 2026-2030 годы. Он также рассказал об усилиях правительства по созданию практического и систематического использования искусственного интеллекта и технологий для диверсификации экономики и повышения производительности.

Они обменялись мнениями по вопросам стратегических связей с общественностью с Институтом Тони Блэра и организации 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также изучили возможности для дальнейшего сотрудничества.

Занданшатар Гомбожав пригласил Тони Блэра принять участие в Монгольском экономическом форуме в июне этого года и в 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в августе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения