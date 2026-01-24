Трамп назвал войска НАТО в Афганистане «державшимися в тылу» — В Великобритании потребовали извинений

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что союзные силы НАТО во время войны в Афганистане «держались в тылу, немного в стороне от линии фронта». Он также отметил, что Америка «никогда не нуждалась» в партнерах по НАТО, несмотря на то, что США были единственным государством-членом альянса, воспользовавшимся статьей о коллективной обороне после событий 11 сентября 2001 года.

Как передает Би-би-си, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал высказывания Трампа «оскорбительными и возмутительными». В видеообращении с Даунинг-стрит он почтил память 457 британских военнослужащих, погибших в Афганистане, и отметил, что многие получили ранения, изменившие их жизнь навсегда. На вопрос о возможных извинениях Стармер ответил, что если бы он допустил такую оплошность, то «безусловно, извинился бы».

Принц Гарри, служивший в Афганистане, заявил, что «тысячи жизней изменились навсегда» и что эти жертвы заслуживают правдивого и уважительного отношения. Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал погибших британских военнослужащих «героями, отдавшими свои жизни на службе нашей нации».

Лидер оппозиции Кеми Баденок назвала заявление Трампа позором, подчеркнув, что «не должно быть таких непродуманных комментариев, ослабляющих прочные отношения» между союзниками. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви напомнил, что Трамп пять раз избегал военной службы во время войны во Вьетнаме. Даже давний сторонник Трампа Найджел Фарадж назвал его комментарии «попросту неверными», отметив, что британские вооруженные силы «храбро сражались бок о бок с США в Афганистане» в течение 20 лет.