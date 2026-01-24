экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Ирана подтвердили гибель более 3000 человек во время протестов

CentralAsia (CA) -  Иранский Фонд памяти мучеников и ветеранов сообщил , что в ходе беспорядков погибло в общей сложности 3117 человек, из которых 2427 были невинными мирными жителями и сотрудниками сил безопасности.

В заявлении отмечалось, что многие из погибших были случайными прохожими и протестующими, застреленными организованными террористическими элементами.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что он предотвратил предполагаемые казни в стране. Трамп заявил в прошлую пятницу, что остановил казнь более 800 человек в Иране.

