Токаев напутствовал казахстанских олимпийцев перед Играми в Италии и вручил государственный флаг

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напутствовал казахстанских олимпийцев перед Играми в Италии и вручил государственный флаг, пишет Акорда.

Он подчеркнул особую значимость предстоящих XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые соберут в Италии сильнейших спортсменов мира.

В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. На пути к зимней Олимпиаде казахстанские спортсмены показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали.

Президент отметил, что большие надежды возлагаются на спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. На данный момент получено 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта, и ожидается, что это число может увеличиться.

Токаев подчеркнул, что уже сам факт прохождения через жесткий квалификационный отбор и вхождения в состав олимпийской сборной Казахстана говорит о потенциале и заряженности спортсменов на победу. Он напомнил, что за годы независимости казахстанские атлеты неоднократно доказывали свой высокий профессионализм на зимних олимпийских играх. В историю отечественного спорта навсегда вписаны имена Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой и многих других олимпийцев.

Президент заявил, что спортивные успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют общенациональную солидарность и авторитет Казахстана в современном мире. Он подчеркнул, что достижения каждого гражданина — это достижения всего Казахстана, а честь каждого спортсмена — это авторитет всего народа.

Токаев выразил уверенность, что усилия спортсменов будут вознаграждены, и они вернутся с победой, отметив, что весь народ будет болеть за них. Президент вручил Государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной — Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову.

