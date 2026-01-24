В Узбекистане введут солнечные электростанции в 903 «тяжелых» махаллях и увеличат кредиты для бизнеса до 140 триллионов сумов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании объявил о масштабных мерах поддержки «тяжелых» районов и махаллей страны.

В каждой из 903 махаллей будут построены и переданы им в качестве безвозмездного актива малые солнечные электростанции мощностью 300 киловатт. За счет этих станций в каждой махалле сформируется экономический актив, приносящий дополнительный доход в размере 400-500 миллионов сумов. Получаемые доходы будут направлены на энергоэффективный ремонт домов нуждающихся семей, сокращение расходов на электроэнергию и улучшение качества жизни. Эти меры будут также реализованы еще в 1 тысяче махаллей с высоким уровнем специализации.

С целью стимулирования специализации махаллей внедрены дополнительные финансовые механизмы. 50 процентов затрат на приобретение сертифицированных саженцев для владельцев приусадебных участков и фермерских хозяйств будет возмещаться из бюджета. На шпалеры будут выделены субсидии в размере от 20 до 70 тысяч сумов. Владельцам участков, внедрившим капельное орошение, будет выплачиваться компенсация в размере 160 тысяч сумов за каждую сотку.

В 2026 году для развития малого и среднего бизнеса будет выделено 140 триллионов сумов кредитов. Мирзиёев отметил, что в 37 «тяжелых» районах в рамках программы «Семейное предпринимательство» кредиты будут предоставляться под 12 процентов. Во всех районах максимальная сумма льготного кредита по программе будет увеличена в 1,5 раза и достигнет 50 миллионов сумов.

В 563 махаллях, расположенных в приграничных районах и анклавах, сумма кредита на предпринимательские проекты будет увеличена до 1 миллиарда сумов. В дополнение к запланированным 3,6 триллиона сумов будет направлено еще 2 триллиона сумов ресурсов. Для углубления специализации махаллей в этом году банками будет выделено суммарно 17 триллионов сумов кредитов.

В этом году 4 тысячам малообеспеченных семей на 10 лет будут бесплатно предоставлены по 50 соток, в общей сложности 2 тысячи гектаров лесных угодий на создание шелковичных садов. Для организации шелководческой кооперации нуждающимся семьям будет выделено по 4 миллиона сумов субсидии.

100 «тяжелых» махаллей, показавшим наилучшие результаты в создании рабочих мест и увеличении доходов населения, будет выделено дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда сумов. Работающие в этих махаллях помощники хокимов будут направлены на месячные курсы повышения квалификации в Китай, Турцию, Корею и Малайзию.

С этого момента помощник хокима, женская активистка и лидер молодежи будут назначаться и освобождаться от должности хокимом района на основании представления председателя махаллы.