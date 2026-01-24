Восемь узбекистанцев приговорены к пожизненному заключению за массовую драку в ОАЭ

CentralAsia (UZ) - Восемь граждан Узбекистана, участвовавших в массовой драке с применением холодного оружия на территории одного из Эмиратов, приговорены к пожизненному лишению свободы, пишет UzNews.

Соответствующее решение было вынесено судом 21 января 2026 года.

Инцидент произошел в апреле 2025 года в Дубае. По некоторым данным, в результате драки два человека погибли. Ранее сообщалось, что по подозрению в поножовщине были задержаны 15 узбекистанцев.

По итогам судебного разбирательства участникам конфликта было назначено максимально строгое наказание. Еще один гражданин Узбекистана получил 25 лет лишения свободы.