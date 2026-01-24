В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные условия для качества воздуха
CentralAsia (KZ) - 24 января 2026 года в восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Казгидромет.
Неблагоприятные условия прогнозируются в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Уральске, Актобе и Алматы. В столице Астане такие условия ожидаются в ночное время.
