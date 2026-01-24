Прогноз погоды в Узбекистане на 24 января: местами осадки и усиление ветра

CentralAsia (UZ) - 24 января в Узбекистане ожидается преимущественно сухая погода, сообщает Узгидромет. Осадки в виде дождя и снега прогнозируются только в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях во второй половине дня.

Местами возможен туман. На дорогах ожидается гололедица. Ветер составит 7-12 м/с, местами усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +5°С.

В Ташкенте осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер 3-8 м/с. Температура +2-4°С.

В предгорных и горных районах местами пройдет снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Сохраняется лавинная опасность. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура от 0 до -5°С.