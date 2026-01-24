Завершился первый день переговоров Украины, России и США в Абу-Даби

- Азия и мир, политика
CentralAsia (CA) - Первый день переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби завершен, переговоры продолжатся в субботу, пишет Би-би-си.
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что встреча «была посвящена параметрам завершения российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру».
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил «Суспильному», что встреча была продуктивной. Умеров подтвердил, что к украинской делегации в субботу присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.
С американской стороны в переговорах участвуют специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, старший советник создаваемого Трампом «Совета мира» Джош Грюнбаум, министр армии США Дэн Дрисколл и командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Переговоры планировалось проводить в течение двух дней.