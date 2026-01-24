Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за разрушенной энергосистемы, - глава ДТЭК

Пункт обогрева в Киеве // ГСЧС Украины

CentralAsia (CA) - Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в Давосе, что Украина находится на грани гуманитарной катастрофы и нуждается в энергетическом перемирии. Его слова приводит Reuters.

Тимченко заявил о необходимости прекращения огня в энергетической сфере и в отношении энергетических активов. По его словам, люди получают электричество на 3-4 часа, затем следует перерыв на 10-15 часов, а многоквартирные дома уже несколько недель остаются без отопления.

Компания ДТЭK потеряла 60-70% своих генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов, сообщил гендиректор. Восстановление энергетического сектора обойдется в 65-70 миллиардов долларов и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

Тимченко подчеркнул, что речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции.