180 небоскребов и туристическая зона: Зять Трампа представил план восстановления Газы

Джаред Кушнер на выступлении в Давосе // Скриншот из трансляции

CentralAsia (CA) - Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, представил на Всемирном экономическом форуме в Давосе свое видение послевоенной Газы, заявив, что «у нас есть генеральный план, плана Б нет». Об этом сообщил CNN.

Презентация состоялась сразу после подписания устава Совета мира Трампа, представляющего собой следующий этап в плане прекращения огня из 20 пунктов, согласованном между Израилем и ХАМАС в октябре. Кушнер, сыгравший ведущую роль в заключении этого соглашения, выразил оптимизм, но не упомянул международные стабилизационные силы, которые были ключевой частью первоначального плана Трампа.

Согласно плану, вдоль береговой линии Газы будет создана зона «прибрежного туризма», достаточно длинная для размещения до 180 небоскребов, многие из которых будут предназначены под отели. На карте показан порт на юго-западной оконечности Газы вдоль границы с Египтом, а непосредственно вглубь от порта обозначена зона для аэропорта.

Кушнер выделил два городских проекта — «Новый Рафах» и «Новая Газа». В «Новом Рафахе» будет построено более 100 тысяч постоянных жилых единиц, а также более 200 школ и более 75 медицинских учреждений. Он выразил надежду, что строительство будет завершено в течение двух-трех лет и сообщил, что работы по расчистке завалов уже начались.

«Новая Газа» должна стать промышленным центром с целью достижения 100% полной занятости. Компьютерные изображения предполагают мегаполис, напоминающий города Персидского залива, такие как Доха и Дубай, с блестящими прибрежными отелями и офисными зданиями.

Правительства внесут первые взносы, а первоначальные объявления будут сделаны на конференции в Вашингтоне в ближайшие пару недель, сообщил Кушнер. Он также призвал частный сектор проявить инициативу, пообещав «потрясающие инвестиционные возможности».

Кушнер заявил, что задача по контролю за демилитаризацией ХАМАС ляжет на плечи нового технократического комитета, состоящего исключительно из назначенных палестинцами лиц. Он предупредил, что если ХАМАС не проведет демилитаризацию, «именно это помешает жителям Газы осуществить свои чаяния».

Вывод израильских войск был упомянут лишь одной строчкой на слайде презентации: «Демилитаризация Газы позволяет полностью вывести войска ЦАХАЛ за пределы зоны безопасности».

Палестинский основатель группы «Евро-средиземноморский мониторинг прав человека» Рами Абду написал в X, что «палестинцы сталкиваются с планом по уничтожению самого своего присутствия, основанным на приручении, порабощении и контроле».

Глава нового технократического комитета Газы Али Шаат объявил об открытии на следующей неделе пункта пропуска Рафах между Газой и Египтом, заявив, что анклав «больше не закрыт для будущего и для мира».

План развития послевоенной Газы после церемонии подписания соглашения о создании «Совет мира» на Всемирном экономическом форуме 22 января 2026 года в Давосе, Швейцария. Фото предоставлено CNN.