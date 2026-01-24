Минобороны России сообщило об уничтожении 75 украинских БПЛА за ночь
- Азия и мир, политика
- 13:45, 24 января 2026
- Просмотров: 256
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.
Большая часть дронов была сбита над Ростовской областью — 46 БПЛА. Над Белгородской областью уничтожены 22 беспилотника.
Кроме того, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожены над Воронежской и Брянской областями.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.