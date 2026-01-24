экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сообщило об уничтожении 75 украинских БПЛА за ночь
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.

Большая часть дронов была сбита над Ростовской областью — 46 БПЛА. Над Белгородской областью уничтожены 22 беспилотника.

Кроме того, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожены над Воронежской и Брянской областями.

