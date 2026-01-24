Россия нанесла удары по Киеву и Харькову на фоне переговоров в Абу-Даби

CentralAsia (CA) - На фоне продолжающихся в ОАЭ переговоров российские дроны атаковали столицу Украины, сообщил руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко.

По его словам, работали системы ПВО, после попадания в одном из районов вспыхнул пожар. Украинские ВВС и новостной портал The Kyiv Independent также сообщили после полуночи о сильном обстреле. Сообщается как минимум об одном погибшем и четырех раненых.

Из Харькова ночью также поступили сообщения о тяжелых воздушных ударах. По данным информационного агентства РБК-Украина, пострадали по меньшей мере 11 человек. Повреждено несколько больниц и жилых зданий, некоторые пострадавшие, по словам мэра Игоря Терехова, оказались под обломками строений.