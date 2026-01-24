экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай начал расследование в отношении двух высокопоставленных генералов
CentralAsia (CA) -  В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных чиновников.

Как сообщает Министерство национальной обороны, член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Центральной военной комиссии Чжан Юся, а также член Центральной военной комиссии и начальник штаба Объединённого штаба Центральной военной комиссии Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Справка: Чжан Юся, 75 лет, является одной из самых высокопоставленных фигур в китайском военном истеблишменте и одним из немногих действующих генералов с реальным боевым опытом, участвовавшим в китайско-вьетнамской войне 1979 года и в битве при Лаошане в 1984 году.

Лю Чжэньли, 61 год, также является награжденным ветераном войны, который прошел путь по служебной лестнице, став самым молодым высшим генералом НОАК, прежде чем возглавил Департамент объединенного штаба в 2022 году.

