Пентагон представил обновленную стратегию национальной обороны США

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны, основанную на подходе «мир через силу», закрепленном в Стратегии национальной безопасности администрации президента Дональда Трампа.

В документе утверждается, что к январю 2025 года США столкнулись с ухудшением глобальной и региональной безопасности, ростом влияния Китая, ослаблением союзнических механизмов, угрозами на западном полушарии и риском одновременных крупных конфликтов. Новая стратегия направлена на концентрацию ресурсов на ключевых приоритетах безопасности.

Ключевые положения стратегии:

Защита территории США: усиление охраны границ, воздушного и морского пространства, развитие противоракетной и противодроновой обороны, поддержание ядерного сдерживания, киберзащиты и борьбы с международным терроризмом. Отдельно подчеркивается защита интересов США в Западном полушарии, включая гарантированный доступ к Панамскому каналу и Гренландии.

Сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе: создание баланса сил без прямой конфронтации, укрепление обороны вдоль Первой островной цепи, развитие военных коммуникаций с КНР для предотвращения эскалации и активное вовлечение региональных союзников.

Перераспределение бремени с союзниками: союзники и партнёры США должны играть более активную роль в обеспечении собственной безопасности. В качестве ориентира установлен уровень оборонных расходов в 5% ВВП (3,5% — военные расходы и 1,5% — связанные с безопасностью).

Развитие оборонно-промышленной базы: ускорение восстановления и расширения американского оборонного производства, внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, устранение регуляторных барьеров и кооперация с промышленностью союзников.

В Пентагоне подчеркивают, что реализация стратегии должна снизить риск крупных конфликтов и обеспечить долгосрочную безопасность США и их партнеров.