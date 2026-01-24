В Туркестанской области впервые за 40 лет провели механизированную очистку магистральных каналов

Магистральный канал Жетысайского района

CentralAsia (KZ) - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область заслушал доклад о результатах и ходе работ по очистке магистральных каналов Жетысайского района.

Местный филиал РГП «Казводхоз» выполнил первую за много лет механизированную очистку магистральных каналов К-21 и К-34. Ведутся работы на канале К-25.

Канал К-21, являющийся одним из крупнейших в районе, обеспечивает водой 20 тысяч гектаров орошаемых земель трех сельских округов. С применением специальной техники полностью очищены все 22,8 километра канала. Подобные работы на объекте проведены впервые за более чем 40 лет.

На канале К-34 общей протяженностью 18,5 километра была запланирована очистка 7,5 километра в нижней части объекта. В вегетационный период на данном участке возникали сложности с транспортировкой воды. Работы по его очистке выполнены в полном объеме.

Канал К-25 протяженностью 28,2 километра обеспечивает поливной водой 13 тысяч гектаров земель трех сельских округов Жетысайского района. В настоящее время проводится механизированная очистка участка длиной 10 километров с применением пяти единиц спецтехники. На сегодня очищено 4 километра канала.

«Министерством проведена большая работа по предоставлению филиалам «Казводхоза» новой и современной спецтехники — поставлено порядка 600 единиц. Созданы все условия для качественной реализации всех запланированных проектов. Все проводимые работы по очистке каналов нужно выполнить до начала вегетационного периода, чтобы обеспечить своевременную и качественную подачу воды аграриям», — отметил Нуржан Нуржигитов.

Местные жители выразили благодарность Министерству водных ресурсов и ирригации и Туркестанскому филиалу РГП «Казводхоз» за проведенную работу.

«В прошлом году из-за заиления и растительности были сложности с подачей воды по каналу К-34. Сейчас, благодаря проведенным работам, канал полностью очищен. Надеемся, что в этом году у аграриев не будет проблем с обеспечением водой. Из-за отсутствия техники очистка такого масштаба не проводилась давно. Благодаря работе министерства такая возможность появилась», — отметил житель села Темиржол Жетысайского района Сахтилла Темиралиев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения