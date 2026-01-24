экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп направил к Ирану авианосец Abraham Lincoln в сопровождении трех эсминцев

CentralAsia (CA) -  Согласно данным слежения и фотографиям наблюдателей, несколько военных кораблей США вышли из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, пишет Euronews.

Неделю назад атомный авианосец Abraham Lincoln пересек Малаккский пролив. Судно прошло мимо Сингапура незадолго до полуночи в минувшее воскресенье с минимальными огнями в сопровождении эсминцев USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance и USS Michael Murphy.

На прошлой неделе корабль действовал в Южно-Китайском море, теперь он направляется в Индийский океан. Ни Пентагон, ни ВМС официально не подтвердили конечный пункт назначения, но навигационные данные указывают на это направление.

Это уже третий случай за год, когда ударная группа, дислоцированная в Индо-Тихоокеанском регионе, получает приказ перенацелиться в Персидский залив. Сам корабль Abraham Lincoln уже был перенаправлен во время своего развертывания в 2024 году, а авианосец Nimitz получил аналогичные указания в июне прошлого года.

