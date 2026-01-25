Зимний шторм Fern обрушился на США: ЧС, отмены рейсов и сильные морозы

Иллюстрациялык сүрөт // АКИpress

CentralAsia (CA) - Мощный зимний шторм, получивший название Fern, продолжает оказывать серьёзное влияние на большую часть территории США.

Он охватил десятки штатов — от южных регионов страны до Среднего Запада и северо-восточного побережья. Шторм сопровождается сильными снегопадами, ледяным дождём и резким похолоданием, что уже привело к масштабным перебоям в работе транспорта и инфраструктуры.

СМИ сообщают, что власти не менее чем в 16–18 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. В зону наибольшего риска попали Техас, Оклахома, Канзас, Миссури, Иллинойс, а также штаты северо-востока, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачусетс. По данным метеорологов, в отдельных районах ожидается выпадение до 60–75 сантиметров снега, а также образование опасной ледяной корки на дорогах и линиях электропередачи.

Сильнее всего шторм ударил по транспортной системе страны. За последние дни в США были отменены и задержаны десятки тысяч авиарейсов, особенно в крупных транспортных узлах — Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Чикаго и Далласе.

Железнодорожные перевозчики также сократили или временно приостановили движение поездов на ряде направлений. Власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от поездок без крайней необходимости.

Неблагоприятные погодные условия уже привели к перебоям в электроснабжении в ряде регионов, где тысячи домов остались без света. В некоторых городах закрыты школы, государственные учреждения и общественные пространства. Муниципальные службы работают в усиленном режиме, расчищая дороги и организуя пункты обогрева для наиболее уязвимых групп населения.

Эксперты отмечают, что шторм представляет собой редкое сочетание арктического холодного воздуха, сильных осадков и резких перепадов температур. Такие условия создают повышенный риск дорожно-транспортных происшествий, обморожений и аварий на коммунальных сетях.

Синоптики предупреждают, что в ночные часы ощущаемая температура в отдельных районах может опускаться значительно ниже нуля.

По прогнозам Национальной службы погоды США, влияние шторма ослабнет в ближайшие дни, однако в северо-восточных штатах сложные погодные условия сохранятся дольше обычного. Власти продолжают призывать жителей следить за официальными предупреждениями, соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможным дальнейшим перебоям в работе транспорта и коммунальных служб.