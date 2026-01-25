Посол Кыргызстана награжден медалью «Найрамдал»

CentralAsia (MNG) - Указом президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев награжден медалью «Найрамдал» («Дружба»).

Посол награжден в знак признания его вклада в развитие отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, в частности, в укрепление дружбы и связей между народами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Монголии.

Медаль была вручена 23 января 2026 года советником президента по внешней политике Одбаяром Эрдэнэцогтом.

Посол Айбек Артыкбаев выразил благодарность монгольскому государству, правительству и народу за всестороннюю поддержку в течение его срока полномочий.

Он также подтвердил свою приверженность тому, чтобы сделать все возможное для дальнейшего расширения и развития отношений и сотрудничества между двумя странами.

