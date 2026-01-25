Сегодня в Улан-Баторе снега нет, температура минус 13°C

CentralAsia (MNG) - В северных районах центральных аймаков ожидаются осадки в виде снега и метель.

Облачная погода сохраняется во многих местностях. В северных частях центральных аймаков ожидаются снегопады, в то время как в остальных областях осадков нет. Ветер в северной части региона изменит направление с юго-запада на северо-запад, а в других районах его скорость возрастет с 5 до 10 метров в секунду, достигая 12-14 метров в секунду в Алтайских горах и Арц-Богдском ущелье.

Температура в районе озера Увс и впадины Дархад составляет -23°C, в долинах рек Завхан, Тэс и Халх -28°C, а в долинах рек Идэр, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө и Хэрлэн колеблется от -16 до -21°C. В горных зонах аймака Говь-Алтай, предгорьях Хангайских гор и юго-западной части Гобийской области температура варьируется от -1 до -6°C, в восточных и северных районах Гобийской области - от -7 до -12°C, тогда как в оставшейся части страны температура колеблется от -10 до -15°C.

В Улан-Баторе также облачная погода. Снег отсутствует, ветер дует с юго-западной или северо-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха поднялась на 4 градуса по сравнению с вчерашним днем и составляет от -11 до -13°C.

