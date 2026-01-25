Зеленский сообщил о завершении переговоров в Эмиратах и возможной встрече на следующей неделе

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних встреч в Эмиратах с участием Украины, России и США. Он отметил, что это первый такой формат за довольно долгое время и что разговоры были конструктивными.

Переговоры продолжались при участии военных трех сторон. С украинской стороны участвовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. С американской стороны — Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и армии.

Главной темой обсуждений стали возможные параметры окончания войны. Зеленский выразил признательность за осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности.

По итогам встреч все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше следующие встречи потенциально могут состояться на следующей неделе, заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил ОАЭ и лично президента Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи.