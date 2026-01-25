В Миннеаполисе федеральные агенты застрелили нелегального мигранта с оружием на фоне протестов против политики Трампа

CentralAsia (CA) - Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил в субботу, что федеральные агенты, развернутые в Миннеаполисе в рамках масштабной операции по борьбе с нелегальной иммиграцией, устроили «еще одну ужасную стрельбу» — менее чем через три недели после смертельного выстрела в Рене Гуд. Об этом пишет Euronews.

В интернете распространилось неподтвержденное видео, на котором, по всей видимости, запечатлен человек, получивший ранение во время уличных беспорядков. Слышны несколько выстрелов, и по меньшей мере один человек поблизости был в жилете с надписью «Полиция».

Министерство внутренней безопасности позже выступило с заявлением, в котором раскрыло детали инцидента. В 9:05 утра по центральному времени, когда сотрудники правоохранительных органов Министерства внутренней безопасности США проводили целенаправленную операцию в Миннеаполисе против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение, к сотрудникам пограничного патруля США приблизился человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Сотрудники попытались разоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый оказал яростное сопротивление.

Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь и безопасность своих коллег, один из сотрудников произвел выстрелы в целях самообороны, говорится в заявлении. Медики на месте происшествия немедленно оказали пострадавшему медицинскую помощь, но он скончался на месте. У подозреваемого также было 2 магазина и не было удостоверения личности.

Около 200 участников беспорядков прибыли на место происшествия и начали препятствовать и нападать на сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности населения и сотрудников правоохранительных органов были приняты меры по контролю толпы, сообщило Министерство внутренней безопасности.

Накануне в Миннеаполисе в 20-градусный мороз тысячи людей вышли на акции протеста против иммиграционных репрессий президента США Дональда Трампа после того, как агентами иммиграционной полиции были задержаны 5-летний мальчик и его отец.