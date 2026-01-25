экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 52 украинских дронов над шестью регионами России

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

18 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 — над территорией Краснодарского края, 9 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Орловской области, 3 — над территорией Белгородской области и 3 — над территорией Астраханской области.

