Индия борется со вспышкой смертельного вируса Нипах
- Азия и мир, общество
- 12:00, 25 января 2026
Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Власти Индии борются со вспышкой опасного вируса Нипах, сообщает The Independent.
Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер.
Около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.
Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, а также вирус может передаваться через зараженные фрукты.
