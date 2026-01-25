экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Индия борется со вспышкой смертельного вируса Нипах
CentralAsia (CA) -  Власти Индии борются со вспышкой опасного вируса Нипах, сообщает The Independent.

Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер.

Около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, а также вирус может передаваться через зараженные фрукты.

