Прогноз погоды на 25 января: осадки в большинстве регионов Узбекистана, гололедица на дорогах

CentralAsia (UZ) - Сегодня утром по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям, а также в первой половине дня по Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, пишет Узгидромет.

По Республике Каракалпакстан к вечеру небольшой снег. По Хорезмской области и областям Ферганской долины без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер 9-14 м/с. Температура 3-8° тепла.

В Ташкенте в первой половине дня временами осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура 5-7° тепла.

По горным районам местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла.