Президент Румынии заявил, что население Молдовы не поддерживает объединение с Румынией

CentralAsia (CA) - Население Молдовы не поддерживает объединение с Румынией, заявил президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, сценарий объединения возможен только в том случае, если большинство граждан Молдовы выступит за это. На вопрос о готовности Бухареста серьезно рассмотреть такой вариант Дан ответил: «В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому».

Августовский опрос показал, что 61,5% респондентов в Молдове выступают против объединения с Румынией, а 31% поддерживают эту идею. Также 60% высказались против вступления Молдовы в НАТО. Румыния является членом этого альянса.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы идею референдума о вступлении в состав Румынии, но признала, что большинство молдаван не хотят терять суверенитет.