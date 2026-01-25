Meta обвиняют в нарушении конфиденциальности WhatsApp и доступе к «частным» сообщениям пользователей

CentralAsia (CA) - Международная группа истцов подала в суд на американскую Meta Platforms, обвинив компанию в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности мессенджера WhatsApp, который принадлежит ей с 2014 года, пишет DW.

В иске, поданном в окружной суд в Сан-Франциско 23 января, утверждается, что WhatsApp и ее материнская компания «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы «частным» сообщениям пользователей WhatsApp», несмотря на публичные заявления Meta об использовании технологии сквозного шифрования.

Meta заверяет, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение WhatsApp по умолчанию информирует, что «прочитать, прослушать или переслать их могут только участники этого чата».

Однако истцы, в числе которых граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, настаивают, что эти заявления ложны. Они утверждают, что Meta хранит содержание сообщений пользователей и что сотрудники компании имеют доступ к этой информации. В иске сказано, что обнародовать эти сведения помогли некие «осведомители», чьи личности не раскрываются. На этом основании истцы обвиняют Meta и ее руководство в мошенничестве в отношении миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру.

Официальный представитель Meta Энди Стоун назвал иск «несерьезным» и заявил, что компания «введет санкции против адвокатов истцов». Он заявил, что любые утверждения о том, что сообщения пользователей WhatsApp не зашифрованы, являются категорически ложными и абсурдными. По его словам, WhatsApp уже десять лет шифруется с использованием протокола Signal, а судебный процесс назвал «несерьезным художественным произведением».