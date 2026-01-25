Трамп пригрозил Канаде 100-процентными пошлинами из-за торговой сделки с Китаем

Дональд Трамп, Марк Карни

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады, если страна продолжит торговую сделку с Китаем, пишет Euronews.

Трамп заявил в социальной сети, что если премьер-министр Канады Марк Карни «думает, что сделает Канаду «портом выгрузки» для Китая, чтобы отправлять товары и продукты в Соединенные Штаты, то он сильно ошибается».

Канада в этом месяце заключила соглашение о снижении тарифов на китайские электромобили в обмен на снижение налогов на импорт канадской сельскохозяйственной продукции. Трамп первоначально заявил, что это соглашение — то, что Карни «должен делать, и это хорошо, что он подписал торговую сделку».

Доминик Леблан, канадский министр, отвечающий за торговлю с США, заявил, что Канада и Китай решили «несколько важных торговых вопросов», но не стремятся к заключению соглашения о свободной торговле.

Угроза Трампа прозвучала на фоне обострения словесной перепалки с Карни. На этой неделе в Давосе Трамп заявил, что «Канада живет благодаря Соединенным Штатам». Карни ответил, что его страна может быть примером того, что мир не должен склоняться к автократическим тенденциям, заявив: «Канада живет не благодаря США. Канада процветает, потому что мы — канадцы».

Позже Трамп отозвал свое приглашение Карни присоединиться к его «Совету мира», который президент США создает для урегулирования глобальных конфликтов.

Трамп неоднократно ставил под сомнение суверенитет Канады и предлагал присоединить ее к США в качестве 51-го штата. На этой неделе он разместил в социальных сетях измененное изображение, на котором карта США включает Канаду, Венесуэлу, Гренландию и Кубу в качестве части их территории.

В субботу Трамп продолжил провокации, назвав канадского лидера «губернатором Карни». Такое же прозвище он использовал в отношении предшественника Карни, Джастина Трюдо.

Карни призывает другие страны объединиться и противостоять США при Трампе. Выступая в Давосе, канадский премьер сказал, что «средние державы должны действовать сообща, потому что если вы не за столом, то вы в меню», и предупредил о принуждении со стороны великих держав. Премьер-министр Канады также заявил о «разрыве» между США при Трампе и их западными союзниками, который никогда не будет восстановлен.

Трамп в субботу также заявил в социальной сети Truth Social, что «Китай съест Канаду живьем, полностью поглотит ее, включая разрушение ее бизнеса, социальной структуры и общего образа жизни». В более позднем посте президент подчеркнул: «Последнее, что нужно миру, — это чтобы Китай захватил Канаду. Этого не произойдет или даже близко не произойдет».

Карни еще не договорился с Трампом о снижении некоторых тарифов, которые тот ввел против ключевых секторов канадской экономики. Канада была защищена от наиболее сильного воздействия пошлин Трампа соглашением с США и Мексикой, которое подлежит пересмотру в этом году.

Канада является главным экспортным направлением для 36 штатов США. Ежедневно границу пересекают товары и услуги на сумму почти 3,6 миллиарда канадских долларов. Около 60% импорта сырой нефти в США осуществляется из Канады, как и 85% импорта электроэнергии.