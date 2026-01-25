экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане из-за снегопадов и дождей погибли 61 человек, 110 получили травмы

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 61 человек погиб, еще 110 получили травмы в среду и четверг в результате сильных снегопадов и дождей по всему Афганистану. Об этом заявило в субботу Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

По данным управления, непогода также привела к полному или частичному разрушению 458 домов.

Цифры являются предварительными и могут измениться, в некоторых регионах специалисты продолжают оценивать ситуацию, сообщили в управлении.

За последние три дня на многие регионы Афганистана обрушились морозы и мощные снегопады, что привело к закрытию нескольких ключевых автодорог, в том числе соединяющих Кабул с некоторыми провинциями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com