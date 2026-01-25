В Афганистане из-за снегопадов и дождей погибли 61 человек, 110 получили травмы
- 17:07, 25 января 2026
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 61 человек погиб, еще 110 получили травмы в среду и четверг в результате сильных снегопадов и дождей по всему Афганистану. Об этом заявило в субботу Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.
По данным управления, непогода также привела к полному или частичному разрушению 458 домов.
Цифры являются предварительными и могут измениться, в некоторых регионах специалисты продолжают оценивать ситуацию, сообщили в управлении.
За последние три дня на многие регионы Афганистана обрушились морозы и мощные снегопады, что привело к закрытию нескольких ключевых автодорог, в том числе соединяющих Кабул с некоторыми провинциями.
