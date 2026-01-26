Ученые предупреждают о глобальной угрозе свободноживущих амеб, способных выживать в системах водоснабжения

CentralAsia (CA) - Ученые предупреждают, что малоизвестная группа микробов, называемых свободноживущими амебами, может представлять растущую глобальную угрозу для здоровья. Об этом говорится в новой статье, опубликованной 25 января в журнале Biocontaminant.

Некоторые виды амеб, обитающие в почве и воде, способны выживать в условиях экстремальной жары, хлора и даже современных систем водоснабжения — условиях, которые убивают большинство микробов. Один из печально известных примеров — Naegleria fowleri, часто называемая «амебой, пожирающей мозг», которая может вызывать редкую, но почти всегда смертельную инфекцию головного мозга. Инфекция может возникнуть, если загрязненная вода попадает в нос во время плавания.

Ведущий автор исследования Лонгфэй Шу из Университета Сунь Ятсена объяснил, что эти организмы особенно опасны своей способностью выживать в условиях, которые убивают многие другие микробы. Они могут переносить высокие температуры, сильные дезинфицирующие средства, такие как хлор, и даже жить внутри систем водоснабжения, которые люди считают безопасными.

Еще более тревожно то, что эти амебы могут служить укрытиями для опасных бактерий и вирусов, помогая им избегать дезинфекции и распространяться. Бактерии и вирусы могут выживать внутри амеб, будучи защищенными от процессов дезинфекции. Этот эффект «троянского коня» позволяет вредным патогенам сохраняться и распространяться через системы питьевого водоснабжения и может также играть роль в росте устойчивости к антибиотикам.

Исследователи отмечают, что свободноживущие амебы набирают популярность во всем мире из-за изменения климата, ухудшения состояния водных систем и ограниченных усилий по мониторингу и обнаружению. Ожидается, что повышение глобальных температур усугубит проблему, позволив теплолюбивым амебам распространиться в регионы, где они ранее были редки. Несколько недавних вспышек, связанных с употреблением воды в рекреационных целях, уже вызвали обеспокоенность общественности во многих странах.

Авторы призывают к скоординированной стратегии «Единое здоровье», которая объединит общественное здравоохранение, экологические исследования и управление водными ресурсами. Они подчеркивают необходимость улучшения эпидемиологического надзора, более быстрых и точных диагностических инструментов и передовых технологий очистки воды для снижения рисков до возникновения инфекций.

Шу заявил, что амебы — это не только медицинская или экологическая проблема, они находятся на пересечении двух проблем, и для их решения необходимы комплексные подходы, защищающие общественное здоровье на самом его источнике.