Монгольская рок-группа THE HU выпустила новую песню «The Real You». Видео

CentralAsia (MNG) -

Инновационная монгольская рок-группа и мировой феномен THE HU продолжает раздвигать границы рока и увлекает за собой весь мир своим новым синглом «The Real You», вышедшим вчера (пятница, 23 января) на лейбле Better Noise Music. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В этой новой песне они выводят на первый план элементы западной музыки, используя мощное, атмосферное звучание, напористый ритм и грубый, по-настоящему угрожающий вокал.

Этот трек выводит их «хунну-рок«, сочетающий традиционные монгольские инструменты и горловое пение с современной рок-музыкой, на совершенно новый и захватывающий дух уровень.

Трек «The Real You» — спродюсированный Дашка (Дашдондог Баярмагнай) и сведенный пятикратным обладателем премии «Грэмми» — продюсером, звукоинженером, микшером и музыкантом Крисом Лорд-Элджем — доступен на всех цифровых платформах, а видеоклип можно посмотреть ниже.

«Сингл „The Real You“ — это визитная карточка нашего грядущего нового альбома», — говорит Тэмка (игрок на товшууре, горловой певец) из группы THE HU. «Хотя на нашем третьем альбоме есть традиционные песни с нашим фирменным ритмом, таких бодрых и быстрых композиций, как эта, немного. Мы записали эту песню, думая о наших предках, которые быстро скакали верхом на лошадях по живописным местам. Послушайте эту песню, чтобы выразить чувства, которые вы скрывали внутри, и почувствовать ту мощную энергию, которую мы передаем вам. Наслаждайтесь!»

В песне «The Real You» слушателям предлагается не осуждать других, а сосредоточиться на себе и тем самым стать лучше.

Песня основана на монгольской пословице: «Өөрийн толгой дээрх бухлыг харахгүй байж Өрөөлийн толгой дээрх өвсийг харах» («Не беспокойся о том, что у человека на голове, беспокойся только о том, чего у тебя нет» или «В чужом глазу сучок видеть, а в своём и бревна не замечать»). «The Real You» исполняется на монгольском языке, но слушатели могут почувствовать глубину её эмоций и ярость её смысла благодаря бескомпромиссным словам, таким как: «Будешь ли ты продолжать клеветать, манипулировать, угрожать и оскорблять? / Можно ли продолжать терпеть, бояться и прятаться?»

Группа THE HU с огромной страстью и незабываемо представила монгольскую музыку на музыкальной сцене. В ноябре 2022 года группа THE HU стала первой в истории рок/метал-группой, получившей престижную награду ЮНЕСКО «Артист за мир» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция, из рук генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. В числе предыдущих лауреатов — Селин Дион, Ширли Бэсси, Сара Брайтман, Херби Хэнкок, Маркус Миллер и Всемирный оркестр за мир. Имея более 961 миллиона прослушиваний за всё время, 483 миллиона просмотров видео, альбомы, занимавшие первые места в чартах, многочисленные аншлаговые гастрольные туры, престижные государственные награды и премии, сотрудничество с несколькими крупнейшими именами рока и музыку, звучащую в видеоиграх, включая «Star Wars Jedi: Fallen Order» от EA Games, группа THE HU закрепила за собой статус мировой державы.

Этим летом, 11 июля, группа THE HU присоединится к IRON MAIDEN в Кнебворт-парке в Великобритании вместе с THE DARKNESS, AIRBOURNE и THE ALMIGHTY в рамках их тура "Run For Your Lives". Примечательно, что THE HU также примут участие в американском туре Роба Зомби и Мэрилина Мэнсона "Freaks On Parade" вместе с ORGY, который стартует 20 августа в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения